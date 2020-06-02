اليوم السابع
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إزالة برج الساعة بميدان الشون فى المحلة لإعاقته الحركة المرورية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:48 ص
إزالة برج الساعة بميدان الشون فى المحلة لإعاقته الحركة المرورية جانب من الإزالة
الغربية عادل ضرة

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نفذ حي ثان المحله الكبرى بمحافظة الغربية برئاسه المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الشرطة بقياده اللواء مجدي عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، حملة لإزالة مبني برج الساعه بمنتصف ميدان الشون الرئيسي وذلك لتسببه في اعاقه حركة المرور.

يأتي ذلك في إطار أعمال تطوير ميدان الشون، وتوسعه الطريق لسيوله الحركة المروريه،  وتم استدعاء ونش دقاق وضرب اعمده برج الساعه وانهار البرج حتى سطح الأرض، ورفع مخلفات  الهدم من الطريق.

كما شن حى ثان المحله الكبرى بمحافظه الغربيه برئاسه المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب حملة ليلية بشوارع المدينة بنطاق الحي لمتابعه التزام المحلات التجارية بتطبيق حظر التجوال، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة،  شارك في الحملة قسم الاشغالات بالحي برئاسة المحاسب حسام الصباحي و سعد نصر مدير الرقابة والمتابعة مجلس المدينة وتأمين من شرطة المرافق.

أسفرت عن  غلق وتشميع 4محلات، ومصادرة مراجيح اطفال   و التحفظ عليها بمخازن الحى، وتحرير محاضر للمخالفين.

وكان  حى ثان المحله الكبرى بمحافظه الغربيه برئاسه المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب،  قد نفذ حملة نظافة مكبرة صباح اليوم الاثنين بشوارع المدينة بنطاق الحي بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المدن والاحياء حفاظا على المظهر العام. شارك في الحملة معدات جهاز النظافه بالحى.

واستهدفت الحملة عدة مناطق بنطاق الحى منها شارع الترعه ومطلع كوبري الفريق رضا حافظ و أول طريق سكةزفتى وأمام موقف زفتى وأمام مبنى حي ثان المحلة، وتم نقل القمامة الي مصنع تدوير القمامة باول طريق الجابريه. وكان حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب قد نفذ امس حملة نظافة مكبرة بطريق نادى الشرطة الرئيسى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المحافظة.

شارك فى الحملة لمياء خليفة نائب رئيس حى ثان المحلة وجهاز بالحي، واستهدفت الحملة أعمال تطوير شارع نادى الشرطة حيث يبلغ طوله حوالى 500 متر وهو من الشوارع ذات أهمية كبيرة بنطاق الحى حيث يربط مابين منطقة نعمان الأعصر وكوبرى الرباط وطريق المحلة زفتي، وتم رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الشارع ودهان الأعمدة الكهربائية بألوان علم مصر، وصيانة كشافات الإنارة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن السبت الماضى ، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء

 


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