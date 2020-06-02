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إحالة 42 متهما بقضة منع دفن جثمان دكتورة مصابة بكورونا فى الدقهلية للجنايات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:33 م
إحالة 42 متهما بقضة منع دفن جثمان دكتورة مصابة بكورونا فى الدقهلية للجنايات حبس - أرشيفية
الدقهلية ــ شريف الديب

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قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بالدقهلية إحالة، 42 متهما من أهالي قريتي البهو وشبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، لاتهامهم بالتجمهر ورفض دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحامي العام إلى المتهمين منهم 17 هاربا، اتهامات "بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص عرض السلم العام  للخطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث أمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع، فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر".

وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية أمن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ وقرار رئس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.


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