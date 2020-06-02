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إحالة مسئول مخازن بحميات المنيا للتحقيق لتسليمه أقنعة غير مطابقة للمواصفات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:32 م
إحالة مسئول مخازن بحميات المنيا للتحقيق لتسليمه أقنعة غير مطابقة للمواصفات جانب من جولة الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمستشفى الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن أعمال اللجنة التى شكلها اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقرر نائب المحافظ خلال جولته إحالة مسئول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق، لتسليمه أقنعه طبية ووقائية للأطقم الطبية غير مطابقة للمواصفات. 

رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عارف مدير التفتيش الصيدلى بالمديرية، الدكتورة هبه لبيب مدير المكتب الفنى، والدكتورة سهير رمضان مدير التمريض بالمديرية.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته التى بدأت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسئولى المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتى تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشدداً على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

وجه نائب المحافظ، برفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضي، مشيراً إلى استمرار اعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الأزمة.

أكد نائب المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للمتابعة المستمرة للمستشفيات العامة والمركزية، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى اليوم واحد ومستشفى التأمين الصحي، بكل مركز للوقوف على الاحتياجات الفعلية، و مدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد قرر محافظ المنيا، تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مستشفى الحميات

فيروس كورونا

نائب المحافظ

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