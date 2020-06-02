أول صورة لوزير الرى بالوزارة بعد انتهاء العزل المنزلى لمخالطته محافظ الدقهلية

كتبت أسماء نصار

حصل اليوم السابع على أول صورة للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عقب وصوله الوزارة اليوم الثلاثاء واجتماعه مع القيادات بعد انتهاء فترة العزل المنزلى، لمخالطته الدكتور أيمن محتار محافظ الدقهلية الذى أصيب بفيروس كورونا منتصف الشهر الماضى.

وعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري والمهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياة الجوفية وذلك لبحث الموقف المائى وخطه ادارة المياة خلال موسم أقصى الإحتياجات وكذلك المشروعات التى تنفذها الوزارة لمواجهه مخاطر السيول.

وقامت وزارة الصحة والسكان بأخذ مسحة للوزير و 10 من العاملين بالوزارة بينهم رؤساء قطاعات وأمن والمكتب الفنى للوزير والمراسم باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة، وثبتت عدم اصابتهم بالفيروس.

وشدد عبد العاطى على قيادات الوزارة والعاملين بضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعى والضوابط التى تم وضعها لتجاوز هذه الفترة بسلام.

وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.