اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:05 م
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أوكرانيا تسجل 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:18 م
أوكرانيا تسجل 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تسجيل 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وأضاف ستيبانوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس بلغ 24 ألفا و340 حتى الآن، بينهم 1747 طفلًا و4682 عاملًا فى مجال الرعاية الصحية.
 
وأوضح أن 22 طفلًا و61 عاملًا فى الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فى حين توفى 9 أشخاص وتماثل 388 مصابًا للشفاء.
 
وأشار وزير الصحة الأوكرانى إلى أن 10078 شخصًا تماثلوا للشفاء حتى الآن بينما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 727.
 
وأكد أنه تم إجراء 12556 اختبارًا خلال الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
 
وسجلت مناطق "ريفني" و"زهيتومير" و"لافيف" أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
 

اوكرانيا

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فيروس كورونا

مجائحه كورونا

الصحه الاوكرانيه

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