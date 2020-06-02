أوقاف الشرقية: لم يتم تحديد موعد العودة لصلاة الجمع والجماعات بالمساجد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة صلاة الجمع والجماعات بالمساجد بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن وزارة الأوقاف تؤكد أنها لم تدل بأى معلومات ولن تدلى بأى معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة فى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتى تجتمع بإذن الله تعالى مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح الخطيب ـن الوزارة تؤكد أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التى تنشر على موقعها الرسمى أو موقع مجلس الوزراء .

وتؤكد وزارة الأوقاف على أهمية تحرى الدقة، وعدم الانسياق خلف أى تكهنات فى هذا الشأن، حيث سيعلن قرار اللجنة فى حينه ويتم نشره على الموقع الرسمى للوزارة، ولا عبرة بغير ذلك .