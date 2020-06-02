اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الشرقية: لم يتم تحديد موعد العودة لصلاة الجمع والجماعات بالمساجد

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 ص
أوقاف الشرقية: لم يتم تحديد موعد العودة لصلاة الجمع والجماعات بالمساجد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة صلاة الجمع والجماعات بالمساجد بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن وزارة الأوقاف تؤكد أنها لم تدل بأى معلومات ولن تدلى بأى معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة فى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتى تجتمع بإذن الله تعالى مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء . 

وأوضح الخطيب ـن الوزارة تؤكد أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التى تنشر على موقعها الرسمى أو موقع مجلس الوزراء .

وتؤكد وزارة الأوقاف على أهمية تحرى الدقة، وعدم الانسياق خلف أى تكهنات فى هذا الشأن، حيث سيعلن قرار اللجنة فى حينه ويتم نشره على الموقع الرسمى للوزارة، ولا عبرة بغير ذلك .

 


محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اغلاق المساجد

الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بشرة خير.. وزير الأوقاف يكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. جمعة: مسافات 1.5 متر طولا وعرضا بين كل مصل وآخر وارتداء المصلين الكمامة.. عرض الخطة على مجلس الوزراء لتحديد موعد عودة بيوت الله.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:00 م

بعد السعودية.. الكويت تفتح المساجد و20 إجراء للمصلين أبزرها إحضار سجادة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:54 م

مديرية أوقاف المنيا تحذر العاملين من مخالفة تعليمات غلق المساجد والزوايا

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:24 م

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة