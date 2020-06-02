أوبرا متروبوليتان فى نيويورك ستظل مغلقة حتى 31 ديسمبر بسبب كورونا

(رويترز)

قالت أوبرا متروبوليتان فى نيويورك، إنها لن ترفع الستار قبل ليلة رأس السنة حيث أعلنت تقليص موسمها الفنى بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال بيتر جيلب المدير العام للأوبرا فى رسالة عبر الفيديو "لا يمكن ببساطة الجمع بين التباعد الاجتماعى والأوبرا".

وكان من المقرر انطلاق موسم 2020-2021 فى دار الأوبرا التى تسع لعدد 3800 شخص وتقع فى مركز لينكولن بمدينة نيويورك فى سبتمبر أيلول. وقال الموقع الإلكترونى للأوبرا إن أربعة أعمال فنية جديدة تأجلت.

ودار متروبوليتان إحدى أكبر دور الأوبرا فى العالم وواحدة من المؤسسات الثقافية التى أعلنت تمديد فترة الإغلاق بسبب الوباء الذى أضر بالعروض المسرحية على نحو خاص. وتشتهر الأوبرا بتقديم عروض مذهلة لأعمال مثل أوبرا كارمن لجورج بيزيه وأوبرا البوهيمى لجيوكومو بوتشيني. وأعطت الدار إجازة لأعضاء الأوركسترا والجوقة وعمال المسرح.

ومددت مسارح برودواى إغلاقها من منتصف مارس إلى السادس من سبتمبر على الأقل كما تأجل عرضان مسرحيان كبيران فى لندن الأسبوع الماضى إلى 2021.

وقال جيلب "لن يمكننا تقديم عروض هنا طالما كانت هناك حاجة للتباعد الاجتماعي"، وعبر عن أمله فى أن يتوفر حل طبى لأزمة كورونا بحلول ديسمبر، بما يسمح لأوبرا متروبوليتان باستئناف عروضها يوم 31 ديسمبر.

ولم تعلن دار الأوبرا الملكية فى لندن وأوبرا لا سكالا فى ميلانو عن خططهما لموسم 2020-2021 حتى الآن بعد أن علقتا عروضهما قبل عدة أشهر.