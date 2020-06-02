اليوم السابع
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أهالى بالبلاشون بالشرقية يضعون بوابة تعقيم على مدخل مبنى الوحدة المحلية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:46 ص
أهالى بالبلاشون بالشرقية يضعون بوابة تعقيم على مدخل مبنى الوحدة المحلية بوابة تعقيم بمجمع خدمات قرية البلاشون
الشرقية - إيمان مهنى

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قال سامى علام رئيس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، أن رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون محمد فتحى ، قام بتركيب بوابه تعقيم بمدخل مجمع خدمات البلاشون بتعاون مشترك من أهالى القرية ، حيث يضم المجمع مبنى الوحده المحلية ، مبنى الشئون الاجتماعية ، مكتب تموين ، مجمع طب الأسره ، وعدد من المدارس  .

كانت أكدت محافظة الشرقية ، استمرار أعمال التطهير والتعقيم ، تم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالإضافة إلى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه ، وشددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم ، تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه .

بالإضافه إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة ، حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، وتواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره .

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بوابة تعقيم بمجمع خدمات قرية البلاشون

 

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بوابة تعقيم بمجمع خدمات قرية البلاشون

 

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بوابة تعقيم بمجمع خدمات قرية البلاشون

 

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بوابة تعقيم بمجمع خدمات قرية البلاشون

 


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