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أنطونيو جوتيرش: النازحون داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:30 م
أنطونيو جوتيرش: النازحون داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين انطونيو
كتب محمد شرقاوى

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قال أنطونيو جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة، إن النازحون داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين، و24 مليون يمني بحاجة لمساعدات.

 

وأضاف خلال انطلاق مؤتمر المانحين لليمن بدعوة من السعودية، أن هناك عدة مخاطر تهدد الشعب اليمني بضمنها فيروس كورونا، مضيفا انه يجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لليمن، مؤكدا أن المنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

 

وتابع أن هناك نقص حاد فى أجهزة التنفس وسيارات الإسعاف فى اليمن، و أكثر من 30 % من البرامج الأمميية الإغاثية باليمن ستغلق العام المقبل، و نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة، و اليمنيون في حاجة ماسة للسلام.

 

وأوضح، أنه يجب دعم وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين.

 

 


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