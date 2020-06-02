اليوم السابع
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أمريكا تفرض عقوبات على 4 شركات لتسهيلهم سرقة النفط الفنزويلى لنظام مادورو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:45 م
أمريكا تفرض عقوبات على 4 شركات لتسهيلهم سرقة النفط الفنزويلى لنظام مادورو مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت فرض عقوبات على 4 شركات لدورها في تسهيل سرقة نظام مادورو للنفط الفنزويلي، مؤكدا أن العقوبات تزيل من عزلة نظام مادورو.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أربع شركات لدورها في تسهيل سرقة نظام مادورو للنفط الفنزويلي، تزيد هذه العقوبات من عزلة نظام مادورو وهي خطوة أخرى نحو كسب الحرية والازدهار لشعب فنزويلا".

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

وفى سياق آخر طالب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بوفق العدوان في بلاده، في تغريدة نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات تويتر منذ قليل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "تؤكد الولايات المتحدة الامريكية، التزامها بدعم الجمعية الوطنية الشرعية في فنزويلا برئاسة ١٠٠ نائب تحت قيادة الرئيس المؤقت جوايدو، وندعو نظام مادورو السابق بوقف عمليات العدوان والاعتداءات التي تتم اتجاه الجمعية الوطنية وأعضائها.

وعلى جانب آخر، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه تهم جنائية لسيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بينها تجارة المخدرات.

ونشر موقع روسيا اليوم تصريحات كشفتها مصادر، أن التهم قد تشمل تجارة المخدرات والفساد، وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة.

وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت اثنين من أقرباء فلوريس، هما إفراين كامبو، وفرانكي فلوريس في هايتي عام 2015، واتهمتهما بالتخطيط لتهريب شحنة من الكوكايين بقيمة 20 مليون دولار إلى الولايات المتحدة، وأصدرت بحقهما حكمين بالسجن 18 عاما لكل منهما عام 2017.

وتستند التهم ضد سيليا فلوريس إلى المراسلات بينها وبين قريبيها المذكورين، وتعتقد السلطات الأمريكية أن الأموال من تجارة الكوكايين كان من المقرر استخدامها لتمويل الحملة الانتخابية لسيليا فلوريس التي ترشحت لعضوية البرلمان الفنزويلي عام 2015.

 


مايك بومبيو

فنزويلا

مادورو

النفط الفنزويلى

الخاريجية الأمريكية

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