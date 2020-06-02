اليوم السابع
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أكاديمية البحث العلمى تطلق مقهى المعرفة الافتراضى لدعم الابتكار

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:01 م
أكاديمية البحث العلمى تطلق مقهى المعرفة الافتراضى لدعم الابتكار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور  محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الأكاديمية من خلال بنك الابتكار المصرى ومشروع TED-PPP، أطلقت  مبادرة "محطة الابتكار وتركز المبادرة على دعم الابتكار وريادة الأعمال ودعم مجتمع البحث العلمي ونظم الابتكار لتخطي العقبات التكنولوجية واستغلال الفرص المتاحة اللازمة فى مجالات التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية ومناقشة الفرص والتحديات فى مرحلة ما بعد كورونا.
 
وتم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع مبادرات ومشروعات الاتحاد الأوروبى InnoEgypt@  وWomenUP@ و +ECOSYS@ و @MedUP.
 
وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، تتكون هذه المبادرة من باقة من الخدمات المقدمة عن بعد، وسلسلة من ورش العمل ،وحلقات النقاش والندوات، والمشاركة وحضور اجتماعات الخبراء وكبار المسؤولين عبر الانترنت؛ وتهدف جميعها الى ربط الخبراء ورواد الأعمال، ورجال الأعمال والهيئات البحثية، والمواهب والأفكار لعرض الفرص ومناقشتها مع إبراز التحديات والحلول الممكنة والعملية، ويتم تنفيذ أهداف المبادرة من قهوة المعرفة الافتراضية، وهو لقاء إلكتروني له موعد ثابت ومناقشة مع الخبراء والقادة الرئيسيين فى مجالات إدارة الابتكار وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا.
 
وتناقش الجلسات والاجتماعات الإلكترونية "ما الخطوة التالية" السيناريوهات المختلفة أثناء وبعد COVID-19 وكيف يمكن للمؤسسات والشركات والنظام ككل أن يتكيف مع الخسائر والوصول بها إلى الحد الأدنى. 
 
كما سيشتمل مقهى المعرفة بعض من الأنشطة الفرعية مثل المقابلات وحلقات النقاش.
 
وسيتم استكمال مناقشات مقهى المعرفة بمجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل الافتراضية المجانية. حيث سيُطلب من المشاركين التسجيل من خلال بنك المعرفة المصرى لحجز مكانهم في الدورات أو ورش العمل.
 
 وتم تطوير محتوى الدورات وورش العمل من قبل خبراء مرموقين في مختلف المجالات الصناعية والقطاعات التكنولوجيا وستتوفر لاحقًا على منصة بنك المعرفة المصري ليتمكن الآخرون أيضًا من الوصول إليها مجانًا.
 ومن خلال مبادرة محطة الابتكار تم تفعيل مكتب خدمات رواد الأعمال والمبتكرين والباحثين والشركات الناشئة وكذلك الخبراء في مجالات إدارة التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وأنشطة تسويق المنتجات التكنولوجية عبر الانترنت. 
 وسيحصل زوار على استشارة مكتوبة وإجابات على أسئلتهم فى غضون 4 أيام.
 
وتعتبر مبادرة "محطة الابتكار" لمناقشة فرص ما بعد كورونا وشكل مجال ريادة الأعمال الجديد" شكل جديد من أشكال التعاون بمشاركة العديد من مؤسسات وصناديق استثماريه والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والتثمين التكنولوجي من المؤسسات الدولية والخاصة.
 
 وأوضحت أكاديمية البحث العلمى أنه للحصول مزيد من التفاصيل المبادرة وجدولها برجاء متابعة بنك الابتكار المصرىwww.eib.eg  وصفحة أكاديمية البحث العلمى على منصات التواصل الاجتماعى. 

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