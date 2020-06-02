أفغانستان تعلن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و759 إصابة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و759 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 16509، وذلك وفق خبر عاجل.

ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.4 ملايين اصابة، وتخطت حالات الوفاة إلى أكثر من 375 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.