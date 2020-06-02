أسعار الذهب تعاود الارتفاع بسبب صعود الدولار وعيار 21 يسجل 769 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاع كبير ظهر اليوم الثلاثاء، بقيمة تجاوزت 5 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار فى مصر ليلامس 16 جنيها لدى بعض البنوك، وكذلك صعود أوقية الذهب عالميا لتسجل 1742 دولار.

أسعار الذهب اليوم..



عيار 18 : 659.15 جنيه.

عيار 21 : 769 جنيها.

عيار 24 : 878.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6152 جنيه.

السعر العالمي : 1742 دولار.

وأضاف "واصف"، أن سعر 769 جنيها للجرام من عيار 21 يعتبر رقم قياسي جديد فى سوق الذهب، وذلك لأن أقصى سعر سجله الذهب فى مصر منتصف مايو الماضى كان 768 جنيها للجرام بدون مصنعية.

راجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ زادت الآمال في تعاف تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، يكبح الخسائر، بحسب رويترز.

وكانت أسعار الذهب تراجعت صباح اليوم فى المعاملات الفورية، 0.2 % إلى 1737.16 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1747.10 دولار.

وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطني "يبدو أن هناك عوامل تدعم سعر الذهب، وتحد من الارتفاع معا".

وأضاف شارما أن من المرجح أن تلغي الولايات المتحدة وضعا خاصا لهونج كونج، فيما سترد الصين عبر الحد من مشتريات منتجات أمريكية مما يضع الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة محل شك، ويقدم الدعم للذهب، بينما يكبح تخفيف إجراءات العزل العام المكاسب.

وفي مؤشر على أن أسوأ تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما يكون انتهى، ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قليلا من أدنى مستوى في 11 عاما، وعاود نشاط المصانع في الصين النمو في مايو أيار على نحو غير متوقع.

وعلى الرغم من بعض التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا، ارتفعت أسعار الذهب على مدى الجلسات الثلاث الماضية وبلغت أعلى مستوى منذ 21 مايو يوم الاثنين.

وتلقى المعدن النفيس الدعم من مخاوف من أن الاحتجاجات بشأن مقتل أمريكي من أصل إفريقي لدى احتجازه من قبل الشرطة قد يفاقم انتشار فيروس كورونا، وقد يلحق الضرر بتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1954.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 844.82 دولار، ونزلت الفضة 0.6% إلى 18.16 دولار.