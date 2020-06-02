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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بـ1.7 جنيه والبصل 2.5 جنيه

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:06 م
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بـ1.7 جنيه والبصل 2.5 جنيه الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء2-6 - 2020، انخفاضا لبعض الأصناف وفق الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم 1.7-43. 5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، وسجلت أسعار الفاصوليا لتسجل 2-5 جنيهات وسجل سعر كيلو البصل 2.5-3.5جنيهات. 
 
وأضاف النجيب أن الباذنجان البلدى سجل أسعارا تتراوح بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، فيما سجلت أسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 - 4.5 جنيه واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح  4-7 جنيهات.
 
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
 
وأكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة  لـ2 مليون و400 ألف طن،  وانفراجه في تدفق الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والأوربية، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

اسعار الخضروات اليوم

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