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آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد دخولها العناية المركزة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:57 م
آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد دخولها العناية المركزة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى
الإسماعيلية - السيد فلاح

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كشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بعد دخولها العناية المركزة، فجر اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية.

 

وقال المصدر الطبى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن رجاء الجداوى، تم وضعها علي "ماسك صناعى، وتعانى من ضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، مشيرا أن حالتها ليست خطرة.

 

وكانت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

 

كانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

 

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.

 

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

 

 
 

رجاء الجداوى

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الفنانة رجاء الجداوى

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