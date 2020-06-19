اليوم السابع
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CNN: تويتر يصنف تغريدة لترامب بأنها "إعلام تم التلاعب به"

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:30 ص
CNN: تويتر يصنف تغريدة لترامب بأنها "إعلام تم التلاعب به" ترامب والسوشيال ميديا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن موقع التواصل الاجتماعى تويتر صنف أمس، الخميس، مقطع فيديو نشره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخانة "إعلام متلاعب فيه"، وذلك فى إجراء هو الثالث الذى تتخذه الشركة ضد ترامب خلال شهر واحد.

وكان الرئيس ترامب قد نشر مقطع فيديو مع تصميم مزيف لشبكة CNN، وقال فى الفيديو إن "أمريكا ليست المشكلة.. بل الإعلام المزيف". وقال المتحدث باسم تويتر أن "هذه التغريدة صنفت كإعلام متلاعب فيها استنادا إلى سياساتهم المتعلقة بوسائل الإعلام الاصطناعية والتلاعبية لإعطاء الناس مزيدا من السياق".

ويظهر فى مقطع الفيديو الذى يمتد لـ60 ثانية ويبدأ بمقطع فيديو نال نسبة مشاهدات عالية، طفل أسود يركض من طفل أبيض، فى حين كتب على التصميم المزيف لـCNN المضاف على المقطع: "رضيع خائف يهرب من طفل عنصرى"، قبل أن يعرض باقى الفيديو الذى يظهر فيه الطفلان يركضان صوب بعضهما ويتعانقا.

ورد المتحدث باسم CNN على تغريدة ترامب، مساء الخميس قائلا: إن الشبكة الأمريكية قامت بتغطية القصة كما وقعت، كما نشرت CNN مواقف الرئيس تجاه العرق (وأرقام استطلاع الرأى الخاصة به)، وأكد أن سيواصلون العمل مع الحقائق يدعون ترامب للقيام بالأمر ذاته، بدلا من التغريد بمقاطع فيديو مزيفة تستغل الأطفال الأبرياء. وأضاف قائلا: "كن أفضل".

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه موقع فيس بوك أمس أيضا حذف منشورات وإعلانات نشرتها حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب لانتهاكها سياستها الخاصة بمكافحة الكراهية.

وتعرض الإعلانات مثلثا أحمر مقلوبا ونصا يطلب من المستخدمين التوقيع على التماس ضد حركة أنتيفا المناهضة للفاشية.

وقال جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذى لرابطة مكافحة التشهير فى تغريدة على تويتر: "استخدم النازيون مثلثات حمراء لتحديد ضحاياهم السياسيين فى معسكرات الاعتقال. استخدامها للهجوم على خصوم سياسيين مسئ للغاية".


دونالد ترامب

تويتر

فيس بوك

الرئيس الامريكى

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