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8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:30 ص
8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها خطوط طيران
كتبت آمال رسلان 

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تبخر طلب الركاب مع إغلاق الحدود الدولية لمنع انتشار الفيروس، وهو أكبر محرك لخسائر الصناعة، وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA إن خسائر صناعة الطيران خلال العام الحالى سوف تتعدى مبلغ 84 مليار دولار.
 
وستسجل جميع المناطق خسائر في عام 2020، وقد اتخذت الأزمة بعدا مشابها في جميع أنحاء العالم، حيث تخلفت تخفيضات الطاقة الاستيعابية بحوالي 10-15 نقطة مئوية أو أكثر عن انخفاض الطلب بنسبة تزيد عن 50%.
 
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي Alexandre de Juniac  إن عام 2020 يعتبر أسوأ عام في تاريخ الطيران المدني، لافتا إلى أن الإغاثة المالية الحكومية لا تزال حاسمة من أجل إنقاذ شركات الطيران والتي تحترق من نقص السيولة.
 
وفى آخر تقرير أصدره الاتحاد نشر أرقام مخيفة عن تدهور قطاع الطيران تؤكد على أن عملية التعافى ستكون صعبة وتتخذ وقتا طويلا.
 
1. كل يوم تخسر صناعة الطيران على مستوى العالم 230 مليون دولار.
 
2. تصل إجمالي الخسائر خلال العام الحالي 2020 إلى 84.3 مليار دولار.
 
3. ستفقد شركات الطيران حوالي 37.54 دولار لكل راكب.
 
4. من المتوقع أن تخسر شركات الطيران 84.3 مليار دولار في عام 2020 ، وستنخفض الإيرادات بنسبة 50% لتصل إلى 419 مليار دولار.
 
5. وفي عام 2021 من المتوقع أن تنخفض الخسائر إلى 15.8 مليار دولار مع ارتفاع الإيرادات إلى 598 مليار دولار.
 
6. من المتوقع أن تنخفض مستويات الحركة الجوية  لعام 2020 بنسبة 54.7% مقارنة بعام 2019.
 
7. ستنخفض أعداد الركاب إلى 2.25 مليار راكب تقريبا، أي ما يعادل تقريبا مستويات عام 2006.
 
8. من المتوقع أن تنخفض إيرادات الركاب إلى 241 مليار دولار.
 

خسائر الطيران

توقف الطيران

قيود السفر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس

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