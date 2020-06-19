7 معلومات عن الكشف البترولى الجديد بجنوب خليج السويس

كتبت - مروة الغول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم عن تحقيق كشف بترولى (GNN-4) وذلك فى إطار استراتيجية قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة وذلك من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار وفيما يلي أهم 7 معلومات عن الكشف الجديد والتي كانت كالتالي..

1-يقع بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة.

2-معدل إنتاج أولى 2000 برميل يومياً من الزيت الخام.

3-تشير التقديرات إلى تواجد حوالى 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

4-تشرف شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فنياً على منطقة الامتياز البترولى .

5-حققت الكشف الشركة المشتركة بتروجلف - مصر القائم بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة بيكو المحدودة وشركة كوفبك مصر .

6-تشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية.

7- هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التى لم تكتشف بعد و التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم فى تحقيق هذه الرؤية.