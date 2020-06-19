7 معلومات عن التغطية التأمينية للحوادث الشخصية .. تعرف عليها

كتب – حسام الشقويرى

التغطية التأمينية للحوادث الشخصية يحصل بها الفرد على تعويض نتيجة أى حادث يتعرض إليه وينتج عنه حدوث إصابات أو يترتب عليها وفاته، وعليه تلتزم شركة التأمين بدفع مبالغ محددة فى حالة الإصابة بإصابات بدنية بطريقة مباشرة أو الوفاة نتيجة الحادث، وأداء نسبة من مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم .

- 1 تدفع شركة التأمين 100٪ من مبلغ التأمين فى حالة الوفاة بحادث أو العجز الكُلّى الدائم.

- 2 تغطية حالات الوفاة العرضية، والعجز الكُلّى الدائم، والعجز الجزئى الدائم، والعجز الكُلّى المؤقت، وإعادة رفات الموتى إلى الوطن والنفقات الطبية.

3فى حالة العجز الجزئى الدائم، يتم دفع نسبة معينة من مبلغ التأمين ، وفقاً لحجم الإعاقة واعتماداً على أى جزء من الجسم الذى تعرض إلى إصابات تسببت بعاهات دائمة.

- 4 إذا تعرض الشخص المؤمن عليه إلى إصابة تعطل قدراته، ونتيجة لذلك لم يتمكن من إستئناف مهامه لفترة محددة من الزمن، يتم تعويضه وفقاً للرواتب الأسبوعية للمؤمن عليه.

5 التغطية يوميا على مدار ال 24 ساعة

6 يمكن تسديد نفقات إعادة رفات الموتى إذا تطلب الشخص المؤمن عليه إعادة الرفات إلى بلده الأصلي، وذلك نتيجة لحوادث الوفاة العرضية.

- 7 يمكن تسديد النفقات الطبية المدفوعة إذا تطلب دخول الشخص المؤمن عليه المستشفى أو العلاج الطبى نتيجة وقوع حادث.

يذكر أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، تسعى إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين فى الإنتاج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود نسبة الـ1% خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022.