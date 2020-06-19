اليوم السابع
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251 شابا وفتاة يتقدمون لاختبارات فريق متطوعى الغربية

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:08 م
251 شابا وفتاة يتقدمون لاختبارات فريق متطوعى الغربية اختبارات فريق متطوعى الغربية
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له الانتهاء من الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بفريق متطوعى الغربية، والتى استمرت على مدار اليومين الماضيين ضمن المرحلة الثانية لتشكيل الفريق، وذلك بقاعة المجلس المحلى لمحافظة الغربية بحضور 251 شابا وفتاة .

 

وقال محمود ممتاز منسق الفريق وعضو المكتب الفنى لمحافظ الغربية ، إن إجمالى المتقدمين بلغ 509 وتم فلترة هذه الأعداد وفقاً لشروط الالتحاق، حتى وصل عدد المستحقين للحضور 430، شارك فى الحضور منهم 251 شابا وفتاة.

 

وأضاف "ممتاز"، أنه تم إجراء الاختبار التحريرى للمتقدمين  على 4 فترات زمنية متباعدة من خلال تقسيمهم إلى 8 مجموعات، وسط إجراءات احترازية مكثفة بداية من الكشف الحرارى والتعقيم والتباعد الاجتماعى بمقدر 4 كراسى بين كل متطوع وآخر.

 

وأوضح محمود ياسين، عضو المكتب الفنى لمحافظ الغربية أنه سيتم اختيار 100 شاب وفتاة كدفعة اولى لفريق متطوعى الغربية يليها دفعات اخرى متتالية فى المرحلة الأخيرة، من خلال مقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

من ناحيه اخرى اجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حركة تنقلات محدودة بين مدراء 3إدارات بالمحافظة، حيث تم تغيير مديرى إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية والشئون المالية.

 

وصدر قرار بنقل كل من شوقى عبد الحميد مدير عام الشئون المالية والإدارية لحى ثان طنطا، وتعيين عبد الشافى كمال رئيس مدينة السنطة السابق مديرا عاما للشئون القانونية، ونقل سميحة احمد مدير الإدارة الحالى للعمل بحى اول طنطا.

 

كما تقرر تعيين اشرف كمال وكيل إدارة الموارد البشرية للعمل بدلا من اسامة زكريا الذى تم نقله لمجلس مدينة طنطا، وتعيين محمود عمارة مديرا عاما للشئون المالية والإدارية بدلا من شوقى عبد الحميد.

 

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