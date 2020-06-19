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18 دراسة سريرية عن كورونا لعلماء جامعة القاهرة بنسبة 25٪ على مستوى مصر

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:22 ص
18 دراسة سريرية عن كورونا لعلماء جامعة القاهرة بنسبة 25٪ على مستوى مصر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ،  تقريرا من الفرق البحثية لجامعة القاهرة حول الدراسات السريرية المسجلة دوليا، وأوضح التقرير  أن علماء الجامعة سجلوا 18 دراسة تتعلق بمرض كوڤيد- 19 في موقع Clinical Trials بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، وتصل نسبة جامعة القاهرة إلى 25% من عدد إنتاج مصر من الدراسات السريرية المسجلة دوليًا، وتوجد دراستان من الـ 18 دراسة تشارك فيهما جامعة القاهرة جامعة كفر الشيخ والمركز القومي للبحوث.
 
وأشار التقرير بحسب بيان للدكتور محمد الخشت منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك"  إلى أن جامعة القاهرة تحتل المرتبة الأولى على مستوى مصر من حيث عدد المقترحات البحثية على موقع ClinicalTrials.gov العالمي.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أن هذه الدراسات تتراوح ما بين أبحاث تحاول الكشف عن تأثير الجائحة نفسيًا وسلوكيًا على الأطباء والمرضى وعلى التعليم الطبي في مصر، وأبحاث تحاول دراسة أعراض المرض في مصر، وأبحاث أخرى تحاول إيجاد علاجات جديدة للفيروس أو طرق للوقاية منه. وبعض هذه الدراسات من قبل أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها تقترح مجموعة من العلاجات الجديدة المقترحة للمرض.
 
وتتعلق 4 من الدراسات الثماني عشرة بالعلوم الإنسانية/ السلوكية/ النفسية المتعلقة بالمرض أو بما ترتب على التباعد الاجتماعي. وبالنسبة للدراسات المتعلقة بالعلاج أو متابعة المرضى فإن عددها 7 دراسات؛ إحداها تتعلق بالعناية بالمرضى المعزولين منزليًا ومتابعتهم، والست دراسات الأخرى لاختبار أدوية للعلاج. وهناك 3 دراسات تتعلق بالوقاية.كما أن الدراسات التشخيصية أو الوبائية يبلغ عددها 4 دراسات.
 
وفيما يلى بيان الدراسات التي سجلها علماء جامعة القاهرة كباحثين رئيسيين:
 
‎دراسات المقترحات العلاجية والوقائية:
1- Administration of Chloropromazine as a Treatment for COVID-1
(Prof. Dr. Ahmed Rezk)
2- Silymarin in COVID-19 Pneumonia
(Prof. Dr. Khaled Mohammed Korany Salem)
3- Levamisole and Isoprinosine in the Treatment of COVID19: A Proposed Therapeutic Trial
(Prof. Dr. Mohammad El-Darouti)
4- Photodynamic Therapy for the Treatment of COVID-19
(Prof. Dr. Abeer Attia Tawfik)
5- Management of Covid-19 Patients During Home Isolation
(Prof. Dr. Mahmoud Sedky)
6- Utility of Lactoferrin as an Adjunct Therapeutic Agent for
COVID-19 (Prof. Dr. Gamal Esmat)
7- Measles Vaccine in Health Care Workers
(Prof. Dr. Ahmed Mokhtar)
8- Utility of Lactoferrin as a Preventive Agent for Healthcare Workers Exposed to COVID-19
(Prof. Dr. Gamal Esmat)
9- Use of Desferal for Prevention of ARDS in Hospitalised Cases Documented With Covid 19 Infection
(Prof. Dr. Hesham Al-Inany)
 
دراسات تأثير المرض على التعليم الطبي والأطباء والمرضى:
1- Fear Among Dentists During COVID-19 Pandemic(Prof. Dr. Mariam Mohsen Aly)
2- COVID-19 Impact on Rheumatic Patients(Prof. Dr. Mervat Eissa)
3- Distance Learning for Dental Student During COVID-19 Pandemic(Prof. Dr. Yasmin Mohamed Yousry)
4- Unplanned Shifting to Online Distance Learning: Nursing Students' Perception and Achievement(Prof. Dr. Sameh Elhabashy).
 
دراسات أعراض وظواهر المرض في مصر:
1- Oral Manifestation of COVID 19 Patient: A Cross Sectional Study on Egyptian Population(Prof. Dr. Dina mounir elkady)
2- Asymptomatic COVID-19 Infection Among Healthcare Workers(Prof. Dr. Ahmed Mukhtar)
3- Etiology of Lymphopenia in Covid19 Infection(Prof. Dr. Medhat Khafagy)
 
بالإضافة إلى دراستين تشارك فيهما جامعة القاهرة جامعة كفر الشيخ والمركز القومي للبحوث .
 

جامعة القاهرة

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محمد الخشت

كورونا

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