وكيل تعليم كفر الشيخ: اللجان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اللمسات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، والإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لسلامة 19 ألف و 413 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية و الأدبية، لأداء الامتحانات فى 84 لجنة ،حفاظا على صحتهم، وفق التعليمات الوزارية الخاصة بذلك وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، موجهاً رسالة اطمئنان للطلاب وأولياء أمورهم.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع وعلى مدار الساعة اللمسات النهائية، ب 84 لجنة لاستقبال 19 ألف و 413 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، لأداء الامتحانات، مشيراً إلى أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، ووجود الزائر أو الزائرة الصحية بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وقالت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،يتابع خطوة بخطوة كافة الإجراءات، موجهاً جميع الجهات المعنية بالتكاتف والتعاون من أجل إنجاح سير العملية الامتحانية وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وكيل الوزارة على تكاتف الجميع من أجل الخروج إلى بر الأمان بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيدة بدور رجال الأمن وعلى رأسها اللواء محمود حسن ،مدير أمن كفرالشيخ والتعاون بشأن الإجراءات المقررة لتأمين دخول وخروج الطلاب وموجهه رسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء الأمور.

وتابعت وكيل الوزارة ،اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم اللجان والاستراحات، مشيدة بكل المشاركين فى تجهيز اللجان والاستراحات، مؤكدة على التعاون مع مديرى الصحة ،وتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مشيرة إلى أنه تم تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن جميع اللجان وعددها 84 لجنة تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال الطلاب حيث سيتم تعقيمها قبل بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه ،مؤكدة على توفير جميع متطلبات المشاركين فى الامتحانات ،وسائل الحماية اللازمة والمقررة من قبل الوزارة.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،على توفير الراحة النفسية والهدوء لأبنائنا الطلاب، موجهه رؤساء اللجان بسرعة حل المشكلات إن وجدت والتواصل السريع مع غرفة العمليات بالإدارات والمديرية.

وأوضحت وكيل الوزارة،تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع الطلاب و المعلمين قبل بدء اللجنة وأثناء انعقاد الامتحان بداية من الدخول من بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والقفازات على الطلاب والقائمين على العمل فى اللجنة ومراعاة التباعد بين الملاحظين والطلاب .