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وفاة مدير إدارة قنا الأزهرية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:19 ص
وفاة مدير إدارة قنا الأزهرية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الشيخ فؤاد حسين توفيق مدير إدارة قنا الأزهرية
قنا- وائل محمد

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توفى الشيخ فؤاد حسين توفيق، مدير إدارة قنا الأزهرية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد  بعد إجراء التحاليل والمسحات التي أثبتت إيجابية التحاليل، وتم  نقل إلى مستشفى العزل ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب تأخر حالته الصحية.

نعت منطقة قنا الأزهرية بقيادة الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفاة الشيخ فؤاد حسين، مدير إدارة قنا الأزهرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد تواصل عملها للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات بكميات مناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

وأوضح كمال شلبي سكرتير عام المحافظة،فى بيان له، أن اللجنة قامت اليوم بالمرور علي مستشفى الحميات بمدينة قنا وتفقدت النظافة العامة داخل المستشفى والصيدلية والمخازن وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات لحماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض .

كما تابع سكرتير عام المحافظة أعمال التطوير الجارية بعدد 8 غرف بمستشفى الحميات بسعة 12 سرير لتصل الطاقة الاجمالية للمستشفى الي 42 سرير وسيتم الانتهاء من اعمال التطوير بالمستشفي في الايام القليلة القادمة ، كما يجري اعمال التطوير لإضافة 48 سرير بمستشفى الصدر لتصل الطاقة الاجمالية 96 سريرا لاستيعاب عدد أكبر من المرضى، ووجه السكرتير العام  بالإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للمخطط الزمني بأعلى معايير الجودة .

 

 

 

 

 


 


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