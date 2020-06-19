اليوم السابع
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وصول 12 رحلة طيران تقل 1795 عاملا مصريا من العالقين اليوم

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:44 ص
وصول 12 رحلة طيران تقل 1795 عاملا مصريا من العالقين اليوم عودة المصريين بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الجمعة ، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4204 راكبا إلى مطارات 7 دول: مصر ، والهند، وإيران ، والتيبال، بنجلاديش ، والإمارات، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 12 رحلة تقل 1795 عاملا من العالقين .

 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 12 سوف تصل إلى 4 مطارات هى مطار القاهرة ، والإسكندرية ، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص ، على متنها جميعا 1795 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1045 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على الكويتية رقم 1653 وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج

 

والثالثة العربية - مصر رحلة رقم 218 قيام من الكويت 11.35 وعلى متنها 145 عاملا ، وصول مطار أسيوط ، أما الرحلة الرابعة على المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13.25على متنها 130 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة ، أما الرحلة السادسة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت الساعة 14.15 وعلى متنها 260 عاملا وتصل مطار القاهرة .

 

والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت 14.50وعلى متنها 145 عاملا تصل إلى الإسكندرية ، والثامنة على الكويتية رحلة رقم 1055 قيام من الكويت 15.05 وعلى متنها 130 عاملا تصل مطار سوهاج، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا ،

 

والرحلة العاشرة على طيران إيركايرو رحلة رقم 2415 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الحادية عشر طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 10.00، وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والثانية عشر على طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا ،وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.

 

 


القوى العاملة

عودة المصريين بالخارج

العالقين فى الكويت

الكويت

كورونا

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