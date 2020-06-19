وزير خارجية البحرين: مخططات الضم الإسرائيلية انتهاك للقرارات الدولية

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أكد وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزياني أن تنفيذ إسرائيل مخططاتها لضم أراض فلسطينية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية مخالفة صريحة للقرارات الدولية وتقويض لفرص تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية، الخميس، من السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الجهود التي يقوم بها المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط لاستئناف المشاورات لعقد اجتماع مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

حيث حذر وزير الخارجية من تداعيات النوايا الإسرائيلية وخطورة القرار الاسرائيلي على عملية السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة وتبادلا وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.