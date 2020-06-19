اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية البحرين: مخططات الضم الإسرائيلية انتهاك للقرارات الدولية

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 ص
وزير خارجية البحرين: مخططات الضم الإسرائيلية انتهاك للقرارات الدولية وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزياني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزياني أن تنفيذ إسرائيل مخططاتها لضم أراض فلسطينية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية مخالفة صريحة للقرارات الدولية وتقويض لفرص تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية، الخميس، من السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
كما بحث الجانبان خلال الاتصال الجهود التي يقوم بها المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط لاستئناف المشاورات لعقد اجتماع مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.
حيث حذر وزير الخارجية من تداعيات النوايا الإسرائيلية وخطورة القرار الاسرائيلي على عملية السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة وتبادلا وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.


البحرين

عبد اللطيف الزيانى

خطة الضم الإسرائيلية

الضفة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة