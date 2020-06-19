وزير خارجية الأردن: قرار الضم الإسرائيلى يقتل حل الدولتين وخطر على السلام

وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى الخميس، على أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية "هو خطر غير مسبوق على العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكى فى رام الله، إن "الضم سينسف كل الأسس التى قامت عليها العملية السلمية، وبالتالى سيحرم كل شعوب المنطقة من حقها فى العيش بأمن وسلام واستقرار".

وأكد الصفدي، على أن "منع الضم هو حماية السلام، وبالتالي فإن كل جهودنا منصبة الآن على إيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وشدد على أن "القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضيتنا المركزية الأولى، والأردن يقوم بكل جهد ممكن من أجل إسناد أشقائنا وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي المنطقة من تبعات صراع سيكون طويلا وسيكون أليما، في حال قامت إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة".