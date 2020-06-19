وقال التميمي - في حديث أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن رئيس الوزراء وجه بتحريك المستشفيات المتوقفة ، مشيرًا إلى البدء بتصنيع العلاج الروسي في العراق، مبينًا أنه سيتوفر نهاية الأسبوع المقبل.



يشار إلى أن روسيا طرحت، الخميس قبل الماضي، دواءً حصل على الموافقة لعلاج المصابين ب‍فيروس "كورونا" المستجد.

فيما أكدت وزارة الصحة العراقية، الاثنين الماضي، أن العقار الروسي لعلاج "كورونا" قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال يومين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأول الأربعاء، عن عقدها اجتماعًا مع نظيرتها الروسية لبحث بروتوكولات علاج مرضى "كورونا"، وذلك عبر الدائٔرة التلفزيونية المغلقة.