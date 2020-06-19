اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير السياحة يلغى قرار إغلاق أحد فنادق الغردقة لعدم تسريح العاملين

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:55 م
وزير السياحة يلغى قرار إغلاق أحد فنادق الغردقة لعدم تسريح العاملين الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إلغاء إغلاق أحد فنادق السياحية شمال الغردقة، الذى شهد تنظيم حفلا لنزلائه بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المقررة لاستقبال السياح. وأكد وزير السياحة فى تصريحات صحفية له، أن ذلك جاء حفاظا على حقوق العمالة بالفندق، وعدم تسريحهم مع أخذ تعهد من إدارة الفندق بعدم تكرار الواقعة، والحفاظ على العمالة.

وكان قد أكد الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، خلال تفقده الإجراءات الاحترازية بالغردقة، أن أى فندق سياحى سيسرح العمالة سيتم إصدار قرار بغلقه على الفور بشرط يكون هناك مستندات واضحة من العمالة بفصلهم من الفندق.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال جولته التفقدية الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولى، برفقة وزير الطيران، استعدادا لعودة السياحة الخارجية وحركة الطيران، أنه سيتم غلق أى فندق ولو كانوا 70 فندقا.

وكان استكمل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، جولته بمدينة الغردقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعودة السياحة وحركة الطيران بداية يوليو المقبل، والتى بدأت أمس برفقة الطيار محمد منار، وزير الطيران بمطار الغردقة الدولى ومتحف الآثار .

وبدأ وزير السياحة والآثار اليوم جولته بأحد فنادق الغردقة، حيث وصل للفندق وقام بتطبيق تجربة عملية للتوضيح عملية التطبيق على النزلاء، حيث قام بتعقيم يده أولا ثم قياس درجة الحرارة، ومن ثم ارتدى الكمامة وتابع الإرشادات والعلامات الإرشادية الموجودة على الأرضيات للحفاظ على المسافات والتباعد بين الأشخاص.


البحر الاحمر

الغردقة

اخبارمصر

الغاء قرار غلق فندق

وزير السياحة

تسريح العمالة الفندقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. وزير السياحة يجرى تجربة عملية لاستقبال النزلاء فى فنادق الغردقة بداية من وصول السياح حتى صعودهم للغرف.. "العنانى" يؤكد وضع نسخة من شهادات الصحة والسلامة خارج المنتجعات.. ويوضح الالتزام بالعلامات الإرشادية

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:12 م

مصائب كورونا عند الدلافين فوائد.. غياب النشاط البحرى أمن لها موسم الولادة منذ بداية يونيو حتى سبتمبر المقبل.. أحد الغواصين: المراكب السياحية الكثيرة من قبل كان تسبب لها مخاطر.. باحث بيئى: وضعنا برامج لحمياتها

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:31 م

أمين العام للأعلى للآثار يكشف عن افتتاح 5 متاحف جديدة خلال 55 يوما

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:15 م

صور.. وزير السياحة يتفقد الضوابط والاشتراطات بأحد فنادق الغردقة

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة