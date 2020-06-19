وزير السياحة يلغى قرار إغلاق أحد فنادق الغردقة لعدم تسريح العاملين

البحر الأحمر - عماد عرفة

قرر الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إلغاء إغلاق أحد فنادق السياحية شمال الغردقة، الذى شهد تنظيم حفلا لنزلائه بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المقررة لاستقبال السياح. وأكد وزير السياحة فى تصريحات صحفية له، أن ذلك جاء حفاظا على حقوق العمالة بالفندق، وعدم تسريحهم مع أخذ تعهد من إدارة الفندق بعدم تكرار الواقعة، والحفاظ على العمالة.

وكان قد أكد الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، خلال تفقده الإجراءات الاحترازية بالغردقة، أن أى فندق سياحى سيسرح العمالة سيتم إصدار قرار بغلقه على الفور بشرط يكون هناك مستندات واضحة من العمالة بفصلهم من الفندق.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال جولته التفقدية الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولى، برفقة وزير الطيران، استعدادا لعودة السياحة الخارجية وحركة الطيران، أنه سيتم غلق أى فندق ولو كانوا 70 فندقا.

وكان استكمل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، جولته بمدينة الغردقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لعودة السياحة وحركة الطيران بداية يوليو المقبل، والتى بدأت أمس برفقة الطيار محمد منار، وزير الطيران بمطار الغردقة الدولى ومتحف الآثار .

وبدأ وزير السياحة والآثار اليوم جولته بأحد فنادق الغردقة، حيث وصل للفندق وقام بتطبيق تجربة عملية للتوضيح عملية التطبيق على النزلاء، حيث قام بتعقيم يده أولا ثم قياس درجة الحرارة، ومن ثم ارتدى الكمامة وتابع الإرشادات والعلامات الإرشادية الموجودة على الأرضيات للحفاظ على المسافات والتباعد بين الأشخاص.