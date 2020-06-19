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وزير السياحة لـ"وكالة إيطالية": اتصالات مع روما لاستئناف الرحلات خلال يوليو

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:20 م
وزير السياحة لـ"وكالة إيطالية": اتصالات مع روما لاستئناف الرحلات خلال يوليو خالد العنانى
كتبت: فاطمة شوقى

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قال وزير السياحة والآثار، خالد العنانى، إن هناك اتصالات متبادلة بين القاهرة وروما لاستئناف الرحلات السياحية بين البلدين، فى ظل تراجع انتشار وباء كورونا، واتجاه غالبية الدول لاستئناف حركة السفر. وأضاف العنانى فى تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، على هامش جولة تفقدية أجراها لفنادق ومطاري شرم الشيخ والغردقة، اليوم الجمعة: "تلقينا اتصالين هاتفيين وخطابين من اتحاد الغرف السياحية الإيطالي للبدء فى تنظيم رحلات سياحية لبعض المقاصد السياحية المصرية".
 
وكشف العناني عن أن الاتحاد الإيطالي طلب بدء تنظيم رحلات لشرم الشيخ، والبحر الأحمر ومطروح خلال شهر يوليو المقبل، موضحا أن الجانب الإيطالي ينسق الآن مع اتحاد غرف السياحة المصري فى هذا الشأن.
 
وسارعت العديد من دول العالم، ومن بينها مصر، إلى غلق مجالها الجوي عقب انتشار وباء كورونا، مما أدى إلى توقف الحركة السياحية عالمياً.
 
وكان وزيرا السياحة والطيران المدني قد أعلن الأحد الماضي فتح جميع المطارات المصرية أمام الرحلات الجوية الدولية واستئناف السياحة الأجنبية لثلاث محافظات ساحلية، وهى شرم الشيخ والبحر الأحمر ومطروح، وهي المحافظات الأقل من حيث نسب الإصابة بفيروس كورونا.

مصر

السياحة

وزير السياحة المصري

خالد العناني

إيطاليا

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