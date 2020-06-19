وزير الاتصالات: 6 مليارات جنيه تكلفة ربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تكلفة ربط 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية من خلال شبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهراً تبلغ 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، مضيفا أنه تم ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية.

وعدد "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى مع الإعلامية هبة جلال، مساء اليوم الجمعة، من وسائل إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية الجديدة للمواطنين، وذلك من خلال 5 منافذ وهي وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الإنترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصري، مضيفاً أنه سيتم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ وإطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار.