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وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:36 م
وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والتى أقرها الرئيس سيتم عبر بطاقات الصرف الآلى التى تم تسليمها للمستحقين مؤخراً، ويتم صرف إعانة 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على ثلاث دفعات.
 
وأضاف الوزير، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى مع الإعلامية هبة جلال، مساء اليوم الجمعة، أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول. 
 
وكان قد تم صرف الدفعه الأولى من منحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين، للتعارف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة  أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.

الاتصالات

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عمرو طلعت

برنامج التاسعة

اليوم السابع بلس

منحة العمالة غير المنتظمة

اخبار مصر اليوم

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