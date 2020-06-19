اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات: إطلاق 150 خدمة رقمية ببورسعيد..و4 حزم رقمية جديدة ابتداء من يوليو

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:28 م
وزير الاتصالات: إطلاق 150 خدمة رقمية ببورسعيد..و4 حزم رقمية جديدة ابتداء من يوليو عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بناء مصر الرقمية يمتد لأكثر من محور ضمنها التحول الرقمي وملفات أخرى، الأول أن يكون لدينا جيل متعمق مالك لهذه الصناعة بكل أطيافه وروافدها، ثانيا التحول الرقمي بأن يحصل كل مواطن على الخدمات الحكومية من خلال وسائل رقمية أكثر حوكمة وانضباطاً، ثالثا تأهيل الشباب لينافس في سوق العمل الإقليمي والعالمي من خلال وسائل رقمية، رابعاً ضبط الأداء الحكومي ووضع معايير يمكن حوكمتها من خلال وسائل رقمية وهو مشروع تتشارك فيه كل هيئات الدولة ووحدات المجتمع. 
 
وأشار الوزير، خلال استضافته ببرنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى مع الإعلامية هبة جلال، مساء اليوم الجمعة، إلى المشروع التجريبي ببورسعيد، حيث تضم المنصة الرقمية لبورسعيد 150 خدمة مرقمنة مثل خدمات المرور وتجديد تراخيص القيادة والمركبات وخدمات بطاقات التموين مثل تجديد وإصدار بدل فاقد وتألق وإصدار بطاقات وإضافة مواليد جديدة، خدمات توثيق الشهر العقارى وغيرها من الخدمات. 
 
وأضاف الوزير أنه سيتم إصدار 4 حزم بخدمات للتحول الرقمي التي تم اختبارها في بورسعيد على مستوى الجمهورية ابتداء من يونيو مثل خدمات المرور والتموين والتوثيق والاستثمار وتحريك الدعوى المدنية، ويتم تقديم الخدمات عبر عدة قنوات تسهيلا على المواطنين أبرزها بوابة مصر الرقمية والكول سنتر ومكاتب خدمة المواطنين وتطبيق والبريد المصري.

عمرو طلعت

الاتصالات

التحول الرقمى

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الاتصالات فى ضيافة برنامج التاسعة مع الإعلامية هبة جلال الليلة

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:16 م

عبر الفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء يوجه بالإسراع فى زيادة مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية المقدمة لخدمات الشهر العقارى لتقليل التزاحم.. وزير الاتصالات: توصيل الصور والشهادات بالبريد سبتمبر المقبل

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:05 م

وزير الاتصالات بالغرفة الأمريكية: إطلاق 4 حزم للخدمات الحكومية الرقمية فى يوليو المقبل.. خطة لتدريب 95 ألف متدرب فى مجالات التكنولوجيا.. ويؤكد: مصر الأولى بعدد صفقات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:31 م

وزير الاتصالات :استثمرنا 1.6 مليار دولار لزيادة سرعات الإنترنت فى مصر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة