وزير الاتصالات: إطلاق 150 خدمة رقمية ببورسعيد..و4 حزم رقمية جديدة ابتداء من يوليو

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بناء مصر الرقمية يمتد لأكثر من محور ضمنها التحول الرقمي وملفات أخرى، الأول أن يكون لدينا جيل متعمق مالك لهذه الصناعة بكل أطيافه وروافدها، ثانيا التحول الرقمي بأن يحصل كل مواطن على الخدمات الحكومية من خلال وسائل رقمية أكثر حوكمة وانضباطاً، ثالثا تأهيل الشباب لينافس في سوق العمل الإقليمي والعالمي من خلال وسائل رقمية، رابعاً ضبط الأداء الحكومي ووضع معايير يمكن حوكمتها من خلال وسائل رقمية وهو مشروع تتشارك فيه كل هيئات الدولة ووحدات المجتمع.

وأشار الوزير، خلال استضافته ببرنامج التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى مع الإعلامية هبة جلال، مساء اليوم الجمعة، إلى المشروع التجريبي ببورسعيد، حيث تضم المنصة الرقمية لبورسعيد 150 خدمة مرقمنة مثل خدمات المرور وتجديد تراخيص القيادة والمركبات وخدمات بطاقات التموين مثل تجديد وإصدار بدل فاقد وتألق وإصدار بطاقات وإضافة مواليد جديدة، خدمات توثيق الشهر العقارى وغيرها من الخدمات.

وأضاف الوزير أنه سيتم إصدار 4 حزم بخدمات للتحول الرقمي التي تم اختبارها في بورسعيد على مستوى الجمهورية ابتداء من يونيو مثل خدمات المرور والتموين والتوثيق والاستثمار وتحريك الدعوى المدنية، ويتم تقديم الخدمات عبر عدة قنوات تسهيلا على المواطنين أبرزها بوابة مصر الرقمية والكول سنتر ومكاتب خدمة المواطنين وتطبيق والبريد المصري.