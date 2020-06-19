اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:58 م
وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أكثر المواطنين عرضة لمضاعفات فيروس كورونا هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، لذلك تم التوجيه بالبدء في صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة كل 3 أشهر، وتأمين كافة احتياجات المواطن ليكون قادر على مواجهة الوباء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يشدد على البرامج التي تم إطلاقها لعلاج الأمراض المزمنة، والأزمة أن المواطنين تخشى من الإقبال على المستشفيات لإجراء الكشف، بسبب فيروس كورونا، خوفا من التقاط العدوى.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن ححملة 100 مليون صحة لو لم تكن تمت في وقتها، لكن تأثير فيروس كورونا تضاعف، حيث تم علاج 2 مليون و700 ألف مواطن من فيروس سي، وكانت ستكون الأزمة مضاعفة، وستتضاعف نسبة الوفيات والإصابات، الإضافة برنامج قوائم الاتصال، حيث تم إجراء 450 ألف جراحة مختلفة بمختلف التخصصات.

وتابعت أن الحملات التي تم تنفيذها أنقذت الآلاف من الشعب المصري من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأمراض المزمنة عامل مصاحب لكل وفيات فيروس كورونا، وبالتالي لابد من الاهتمام بالحصول على علاج تلك الأمراض، مؤكدة أن المستشفيات مفتوحة أبوابها أمام المواطنين خاصة وأن هناك عددا كبيرا من المستشفيات تعمل في تخصصات غير فيروس كورونا، وهناك عيادات خارجية مستعدة لاستقبال المرضى.

وقالت إن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الأمراض المزمنة، ستنطلق غدا في 8 محافظات، الأكثر إصابة بالأمراض المزمنة، وسيتم توعية المواطنين بأهمية التوجه للمستفشيات، وسيتم توفير الخدمة الطبية المتمثلة في أخصائيين وصيدليات، وسيتم عمل قوافل علاجية في أماكن مثل ساحات الشباب، وتضم بها لجنة ثلاثة توفر علاج على نفقة الدولة في الحال، بعد أن يتم الكشف عليه وفحصه طبيا، وسيتم تجديد القرارات القديمة مباشرة.


كورونا

فيروس كورونا

وزيره الصحه

هاله زايد

اخبار

100 مليون صحة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انفو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:43 م

الصحة: معدل الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا لا يزال مطمئنًا

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:00 م

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:21 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومى بكورونا بـ1774 حالة

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:01 م

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء بفيروس كورونا لـ13928 وخروجهم من مستشفيات العزل

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:50 م

الصحة تكشف المحافظات الأعلى فى الإصابات والأقل بفيروس كورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:49 م

الصحة: 15373 حالة كورونا تحولت نتائج عيناتهم لسلبية

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:47 م

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

وزيرة الصحة: لولا حملة 100 مليون صحة لكان الوضع تدهور بسبب كورونا

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة