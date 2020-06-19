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وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:08 م
وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه بعد عيد الفطر مباشرة عدد الإصابات اليومية يزيد لكن ليس بأعداد ضخمة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا أصبح أقل حدة، وفقا للتقارير التي تلقتها مصر، وذلك في مختلف دول العالم وليس في مصر فقط، وهناك شراسة مرتفعة في دول أمريكا اللاتينية، ولكن الأزمة أن المواطن المصري كان يمكنه المقاومة في البداية أكثر من الفترة الحالية، على الرغم من أن الإصابات ثابتة خلال الأسابيع الماضية إلا أن الوفيات زادت.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أنه بسبب زيادة أعداد الوفيات بين مرضى فيروس كورونا من المصابين بالأمراض المزمنة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور بسرعة تنفيذ مبادرة علاج مرضى الأمراض المزمنة، حفاظا على أرواحهم، مناشدة الطواقم الطبية بمزيد من العمل وبذل الجهد لمواحهة الجائحة.

وتابعت الوزيرة، أن استعدادات امتحانات الثانوية العامة، أن عدد الطلبة لن يزيد عن 14 طالبا، وعمل تباعد المسافات المناسبة، والتنسيق مع المديريات الصحية ومديريات التعليم بتوفير الخدمة الطبية في اللجان، وقد عمل اجتماع مع مديري المديريات بأنه سيتم العمل على 55 ألف لجنة ثانوية عامة لضمان ألا تزيد اللجنة عن 14 طالبا، وتم مراجعة الخطة مع وزير التربية والتعليم، وتوفير كافة الإمكانيات لإتمام هذه المهمة بنجاح.

وأكدت، أن أقل معدل إصابات لتلك المرحلة العمرية في مختلف أنحاء العالم هي مرحلة الثانوية العامة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم من الإصابة من الأساس.


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