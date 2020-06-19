اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزراء الرياضة العرب يبحثون دعم الشباب فى مواجهة كورونا باجتماع الأسبوع المقبل

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:41 ص
وزراء الرياضة العرب يبحثون دعم الشباب فى مواجهة كورونا باجتماع الأسبوع المقبل هيفاء أبو غزالة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماعات اللجان الفنية المعاونة ( الشبابية - الرياضية –المالية ) عن بعد (online) خلال الفترة من 22 الى 28 يونيو الجاري، على أن يكون اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد (online) يوم الاحد 5 يوليو المقبل برئاسة ، موريتانيا رئيس الدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذلك الدعوة لانعقاد أعمال المكتب التنفيذي للمجلس يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل برئاسة مصر.
 
ونشرت وكالة أنباء السعودية، أن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، قالت في تصريح لها اليوم، أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليه من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية فقد تمت الدعوه لهذه الاجتماعات، لمناقشة ما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة كورونا.
 
وأفادت أبو غزاله بأنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وانشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد (online) يوم الاحد 5 يوليو المقبل، مثل مؤتمر حول الشباب العربي ما بعد جائحة كورونا، منتدى الشباب العربي الأوروبي السابع، بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020، برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، جلسة حوارية حول الشباب العربي والثورة الصناعية، جلسة حوارية حول ماذا يريد الشباب العربي للوصول لأهداف التنمية المستدامة، كما يتضمن جدول الاعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، دورة تدريبية في مجال التسويق والاعلام الرياضي، البرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشآت الرياضية.
 
وأكدت أن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله في ظل جائحة كورونا، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.

جامعه الدول العربيه

وزراء الرياضه العرب

كورونا

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخطيب يتابع ملف "ديون" الأهلي بالخارج لاسترداد 62 مليون جنيه

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:37 ص

أشرف صبحي يبحث ترتيبات انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الأحد، 14 يونيو 2020 04:22 م

أشرف صبحى يصطحب وزراء الشباب والرياضة العرب فى جولة تفقدية بالمركز الأولمبي بالمعادي

السبت، 04 يناير 2020 11:07 م

أشرف صبحى يرأس اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

السبت، 04 يناير 2020 12:29 م

السعودية تعيد المجد لأعرق رياضة عربية .. سباق ولى العهد للهجن يشعل حماس ملاك الإبل لاقتناء المزيد.. يقدم 53 مليون ريالا جوائز وتجهيزات فنية متقدمة لمضمار السباق

الأحد، 01 سبتمبر 2019 03:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوى وأسرتها تطالب محبيها بالدعاء لها

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

7 سنوات على ثورة 30 يونيو.. أعادت الهدوء للبلاد..خلقت مناخًا آمنًا للاقتصاد والاستثمار.. ورسخت قيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.. وضعت أسس وقواعد جديدة لإقامة المشروعات الوطنية الضخمة فى مختلف أنحاء مصر

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

جالطة سراى التركى يتوصل لاتفاق مع محمود تريزيجيه

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة