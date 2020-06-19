هل تنتقل العدوى أثناء التبرع بالدم؟ الصحة تجيب

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على فيس بوك، انفوجراف، يجيب على سؤال، هل تنتقل العدوى أثناء التبرع بالدم؟ وهو ما ردت عليه الوزارة بأنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم لأن أدوات التبرع يتم استخدامها مرة واحدة لكل متبرع .

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان: يتم تنظيف وتعقيم المكان بين كل متبرع وآخر إلى جانب تعقيم مكان دخول الأبرة فى يد المتبرع جيدا .

وكان الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أكد أنه منذ بداية ظهور جائحة كورونا والمخزون الإستراتيجى الخاص بالدم آمن، موضحا أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى لم تعانى من نقص الدم فى الأزمات.

وأضاف أنه مع زيادة حالات الإصابة بكورونا تم البدء فى دعم المخزون الإستراتيجى الخاص بالخدمة، أن هدف الخدمة هى الوصول إلى مخزون إستراتيجى لتأمين احتياجات الدولة من الدم لفترات طويلة، مناشدا المواطنين التواجد والتبرع بالدم فى المراكز الخاصة بخدمات نقل الدم القومية .

وأوضح أن خدمات نقل الدم تتوفر لمرضى الهيموفيليا ومرضى أنيميا البحر المتوسط ، حيث إنها توفر لهم احتياجاتهم بصورة مجانية كاملة، بالإضافة إلى توفيرها للاحتياجات الخاصة بالمستشفيات الحكومية بالدم .