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نيويورك تايمز: قرار المحكمة العليا بشأن "الحالمين" انتكاسة لوعود ترامب

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:09 ص
نيويورك تايمز: قرار المحكمة العليا بشأن "الحالمين" انتكاسة لوعود ترامب دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على حكم المحكمة العليا الأمريكية أمس، الخميس، الذى يقضى بعدم قانونية مساعى الرئيس دونالد ترامب لإنهاء برنامج يوفر الحماية من الترحيل لحوالى 700 ألف من المهاجرين الصغار المعروف باسم "الحالمين"، وقالت إنه يمثل انتكاسة لأحد الوعود الانتخابية الأساسية لترامب، وكتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس جونسون إن رأى الأغلبية، يؤيده أربعة من أعضاء المحكمة الأكثر ليبرالية، ليبقى بذلك على القرار التنفيذى للرئيس السابق باراك أوباما الذى أسس البرنامج المعروف باسم "داكا"، لكن رئيس المحكمة أوضح أن القرار يستند إلى قضايا إجرائية وأن إدارة ترامب بإمكانها محاولة تداركها.

 

وكتب القاضى يقول: " لا نقرر ما إذا كان (داكا) أو إلغائه يمثل سياسة سليمة، نحن نعالج فقط ما إذا كانت الوكالة قد امتثلت للمتطلبات الإجرائية بأن تقدم تفسيرا منطقيا لعملها". ومع ذلك، فقد كان القرار هو الثانى هذا الأسبوع التى تتوصل فيه المحكمة العليا إلى نتيجة فى قضية كبرى أثارت الليبراليين.

 

وتقول نيويورك تايمز إن قرار المحكمة كان مؤقتا، ولم يزيل حالة عدم اليقين التى عاشاها المهاجرون الشباب، بما فى ذلك إمكانية إعادتهم قصرا إلى دول لا يستطيع الكثير منهم تذكرها منذ وصولهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

 

ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون ستيفين ييل لوبر قوله إن قرار المحكمة يسمح للحالمين بتنفس الصعداء بشكل مؤقت، لكن المهاجرين الشباب قالوا إنهم فوجئوا وسعدوا بأن المحكمة قضت لصالحهم.

وقالت جوانا كابريرا، التى جاءت إلى الولايات المتحدة من الفلبين فى سن التاسعة، وتبلغ الآن 24 عاما إنها لا تزال ترتجف فرحا بالقرار، وأشارت إلى سعادتها البالغة بالقرار لأنها كانت تتوقع الأسوأ.


برنامح داكا

الحالمين

المحكمة العليا الامريكية

دونالد ترامب

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