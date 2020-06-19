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نقابة الأطباء بالمنيا تنعى وفاة طبيب متأثرا بكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:07 م
نقابة الأطباء بالمنيا تنعى وفاة طبيب متأثرا بكورونا مستشفى مغاغة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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نعت نقابة الأطباء فى المنيا طبيبا يعمل بمستشفى مركز مغاغة العام فى أقصى شمال المحافظة، بعد وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

أصدرت النقابة اليوم الجمعة، بيانا نعت فيه الشهيد الدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ذكر البيان، عقب وفاة طبيب اليوم، يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى اثنين، بعد أن توفى الدكتور سيد نادى أخصائى الحميات بسمالوط منذ 10 أيام داخل مستشفى العزل بملوي.

وكانت الأطقم الطبية بمستشفى مطاى فى شمال المنيا احتفلت بخروج أول حالتين مصابين بفيروس كورنا بعد تعافيهما وكانت المستشفى استقبلت 8 حالات مصابة بفيروس كورونا منذ قرار وزيرة الصحة بضم المستشفيات المركزية ضمن مستشفيات علاج مصابى الفيروس.

وقد احتفلت الأطقم الطبية بتعافى وخروج حالتين لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما ربة منزل دخلت المستشفى منذ 8 أيام، وعامل يبلغ من العمر 54 عاما دخل المستشفى منذ 9 أيام.

وكانت إدارة المستشفى إتخذت قرارات هامة بشأن مصابى فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ولضبط العزل المنزلى، ومنها سحب المسحة بالقسم الداخلى وعدم سحب مسحات فى الاستقبال لأى حالة، وفى حالة رغبة الحالة فى العزل المنزلى يتم ذلك بعد توافر شروط العزل من حيث شدة أعراض المرض ويتم تقييمها بمعرفة الأطباء بالمستشفى، مع مطابقة المنزل لشروط ومواصفات العزل، ويتم تقييمه بمعرفة الوحدة المحلية، وبعد تقييم الحالة والمنزل يتم الموافقة على العزل المنزلى وهذا يتم تطبيقه من اليوم على الحالات المترددة على مستشفى مطاى المركزى.

 


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نقابة الاطباء

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