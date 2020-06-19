نشاط فى حركة البضائع بميناء الإسكندرية و79 سفينة بالأرصفة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور ، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 حيث تواجد بالميناء 79 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة 29سفينة جارى تفريغهم، منهم 2 سفينة حاويات، وعدد 4 سفن بترول، وعدد 11 سفينة بضائع عامة .

وأضاف الغندور ، فى بيان صحفى ، يتواجد بالميناء 5 سفن صب جاف، وعبارة، كما تواجد بالمخطاف الداخلى ، و 6 سفن على متنها صويا، وقمح، وخشب، و طفلة، وتواجد بالمخطاف الخارجى 22 سفينة منها 4 سفن حاويات، و تسع سفن بضائع عامة، و سبع سفن صب جاف، و سفينتان صب سائل، وقد تم دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ حيث يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 118 ألف طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 33 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 958حاوية، بينما الواردة 1877حاوية .

ووجه الربان شاهين ، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .