اليوم السابع
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نبيلة مكرم: ترجمة حلقات مسلسل الاختيار تؤكد دور القوى الناعمة فى إرساء الشعور الوطنى

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:21 م
نبيلة مكرم: ترجمة حلقات مسلسل الاختيار تؤكد دور القوى الناعمة فى إرساء الشعور الوطنى السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمد صبحى

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قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن نشر آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار، مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعلاً كبيرًا من أبناء المصريين فى الخارج على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.
 
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: "أن مثل هذه الخطوة جاءت إيمانًا بدور الفن والقوى الناعمة في  إرساء الشعور الوطني لدى أبنائنا في الخارج، وتقديم محاكاة حقيقية لهم تجسد بطولات جنودنا البواسل في القوات المسلحة خلال حربهم على الإرهاب".
 
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الثلاث حلقات لاقت ترحيبا شديدًا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج، حيث إن أحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم خاصة خلال فترة الحظر بالمنزل في الوقت الراهن، لافتة إلى أنهم تعهدوا بنشر تلك الحلقات المترجمة لأصدقائهم من غير المصريين حتى يرى العالم أجمع ما يقوم به أبطالنا في سيناء ضد الإرهاب.
 
وقد وصلت مشاهدات الحلقات الثلاث المترجمة إلى أكثر من 150 ألف مشاهدة وحصلت على آلاف المشاركات ووصلت إلى ما يقرب 300 ألف مواطن، حيث إن الحلقة رقم 28 وحدها وصلت إلى 100 ألف مشاهدة ووصلت إلى 250 ألف مواطن، وهي الحلقة التي أظهرت بطولة أسود قواتنا المسلحة وشدة بأسهم وتماسكهم وعدم الاستسلام للهجوم، حيث قضى المقدم أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجاله المقاتلين ما يقرب من 140 تكفيريا خلال صد الهجوم علي "كمين البرث"، إضافة إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع.
 
يذكر أن وزارة الهجرة قد قامت بترجمة آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار "العمل الدرامي الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية المصرية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم، والتى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشركة سينرجي المنتجة لهذا العمل الفني.
 

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