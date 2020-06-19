اليوم السابع
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نائب رئيس المجتمعات العمرانية: استخدام مياه الصرف لرى الحدائق بالقاهرة الجديدة

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:36 ص
نائب رئيس المجتمعات العمرانية: استخدام مياه الصرف لرى الحدائق بالقاهرة الجديدة المسطحات الخضراء بالمدن الجديده
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، عددا من مشروعات الطرق ومحطات الصرف الصحى والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات، واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته، بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بامتداد ( التسعين الجنوبي )، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، محطات الصرف الصحى، ومحطات المعالجة بالمدينة، وكذا أعمال مشروع  إنشاء خط مياه معالجة قطر(1500مم) بطول( 17كم) الخارج من محطة المعالجة بطريق العين السخنة وحتى ربطه بشبكة الرى الداخلية بالمدينة.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن أهمية هذا المشروع تكمن فى الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحى بعد معالجتها (معالجة ثلاثية) وضخها مرة أخرى لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدينة، وكذا توفير مياه الري المعالجة ( للمشروعات السكنية المغلقة ) لري المسطحات الخضراء الموجودة بها مما يعمل على توفير مياه الشرب، وذلك فى ضوء توجهات الدولة الرامية الى ترشيد استهلاك المياه النقية والاتجاه إلى ري المسطحات الخضراء بالمياه المعالجة.

وأوضح المهندس أمين غنيم،  أنه تم الانتهاء من أعمال الخط، سواء تركيب المواسير والغرف الخرسانية، وتم تركيب القطع الزهر المرن بداخلها، كما تم الانتهاء من تركيب غرف المناورة وقياس التصرف داخل محطة سامكريت، وكذا الانتهاء من تركيب تنكات المطرقة داخل المحطة وجارى تركيب الكمبروسورات والحساسات تمهيدا لتشغيل المطرقة.

من جانبه أوضح المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للمرافق، أنه تم الانتهاء من أعمال الكهرباء داخل المحطة من محولات وكابلات ومولدات ولوحات كهربائية، كما تم تركيب 3  تنكات من أصل 6  تنكات من المطرقة المائية، وجارٍ تركيب باقى التنكات تباعاً، ومن المتوقع التشغيل التجريبى للخط والمحطة خلال الشهر الجاري.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مياه الصرف المعالجه

الصرف الصحى

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