اليوم السابع
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ميركل: قادة الاتحاد الأوروبى يواصلون محادثات بشأن الأوضاع المالية منتصف يوليو

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:09 م
ميركل: قادة الاتحاد الأوروبى يواصلون محادثات بشأن الأوضاع المالية منتصف يوليو أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
برلين (رويترز)

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بعد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظرائها من أنحاء الاتحاد الأوروبى إن قادة التكتل سيواصلون مفاوضاتهم بشأن إنشاء صندوق للتعافى بعد فيروس كورونا فى منتصف يوليو.

 

ورغم عدم وجود اعتراض على أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل الصندوق، لا يزال يوجد خلاف بشأن مقترح فرنسى ألمانى بشأن إتاحة منح للدول التى تأثرت بشدة جراء أزمة فيروس كورونا.

 

وقالت ميركل للصحفيين بعد مؤتمر مع قادة الاتحاد الأوروبى "من الواضح أننا لن نصل إلى نتيجة اليوم لكننا سنواصل النقاشات فى منتصف يوليو تموز"، مضيفة أن التوصل لاتفاق فى الصيف مهم حتى يمكن صرف المال من صندوق التعافى سريعا.

 

وأضافت "الجميع قالوا ما يعتقدون أنه إيجابى وبالطبع أثاروا نقاط انتقاد أيضا. الجسور التى ما زال يتعين علينا أن نشيدها كبيرة".

 

وقالت ميركل إن أموال صندوق التعافى ستكون متاحة فى بداية 2021 على أقرب تقدير.

 

 


ميركل

الاتحاد الأوروبى

الأوضاع المالية

كورونا

أوروبا

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