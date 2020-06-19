وأضافت المستشارة الألمانية -خلال مؤتمر بالفيديو جمع قادة الاتحاد الأوروبي نقلته شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن العقوبات التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الروسي ومن بينها قطاع النفط، كان من المقرر لها أن تنتهي هذا الشهر لكن "سيتم تمديدُها 6 أشهر أخرى.



كانت هذه العقوبات قد فُرضت للمرة الأولى على موسكو عقب اندلاع النزاع شرقي أوكرانيا وإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014، ويتم تجديدها كل 6 أشهر منذ ذلك الحين.