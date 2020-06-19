"مياه دمياط" تنظم حملة لتعقيم المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الشركة شاركت في حملة تعقيم وتطهير موسعة لمدارس محافظة دمياط، نظرا لفترة التوقف خلال الفترة الماضية، في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.

ووجه عسل، قطاع المعامل والجودة لمراقبة جودة مياه الشرب بالمدارس، من خلال رفع عينات المياه وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الشركة تقوم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي داخل المدارس، انطلاقا من المسئولية المجتمعية للشركة للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.

وتابع، أن الشركة تقوم بتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والميادين وفق خطة للتطهير بالتنسيق مع محافظ دمياط والمستشار العسكرى، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق آخر، أكد عسل، أن الشركة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة أبناء المحافظة، حيث ساهمت مع الجهات المعنية علي مدي أكثر من أربع ساعات في إخماد حريق هائل نشب بين قريتي المسيري والبداوي بكفر سعد، بمشاركة الحماية المدنية في عملية الاطفاء حفاظا على سلامة ارواح المواطنين، حتي تم السيطرة على الحريق بشكل كامل وإخماده.

كان أكد المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، الانتهاء من أعمال سحب تراكمات المياه بكافة المناطق بمدينة دمياط، وتحقيق السيولة المرورية، جاء أثناء الجولة التفقدية اليوم الجمعة خلال متابعته أعمال سحب وشفط المياه المتراكمة بعدد من المناطق بمدينة دمياط، وتكثيف جهود قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، لمواجهة آثار الطقس السيئ خلال الفترة الحالية ، وسحب وشفط المياه فى مناطق متفرقة بالمحافظة.

وذكر "عسل"، أن الشركة تبذل قصارى جهدها لعدم تعرض أى مدينة من مدن المحافظة لأزمة نتيجة لتراكم المياه، وتواصل فرق التشغيل والصيانة، وفرق الصرف الصحى والأزمات الطوارئ عملها بنظام النوبتجيات طوال اليوم للتعامل مع أى تقلبات فى الطقس على الفور، ومع تسخير كافة معدات الشركة لسرعة سحب المياه، بإجمالى أكثر من 60 معدة شفط وسحب مياه.