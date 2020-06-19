مياه الشرب بأسوان : تشغيل محطة الكوبانية بكامل طاقتها ..صور

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تمكنت مساء اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان من تشغيل محطة مياه قرميله بالكوبانية بكامل طاقتها للقضاء على مشكلات المياه بتلك المنطقة بعد التجديدات التى شملت إحلال وتجديد طلمبات المآخذ وطلمبات الطرد ،إضافة إلى تركيب محول جديد.

صرح بذلك مدير منطقة شمال فى بيان وذلك فى اطار مواجهة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان مشكلات الصيف فى المناطق الساخنة والأماكن المرتفعة.

فى نفس السياق تشهد مساء اليوم الجمعة عدة مناطق بمدينة أسوان انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال الإحلال والتجديد حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم 13 ، مما يترتب عليه قطع المياه عن طريق السادات بالكامل ومنطقة الكرور بالكامل، وذلك إعتباراًمن الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة 19/6/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت 20/6/2020 .

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

من ناحية أخرى وأثناء مروره الميدانى كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسحب رخصة سائق إحدى سيارات الميكروباص الأجرة بطريق السادات مع توقيع الغرامات المقررة نظراً لمخالفته بعدم ارتداء الكمامة ، مكلفاً مسئولى المرور بتشديد الرقابة المرورية للتأكد من التزام قائدى المركبات المختلفة بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، مع سرعة تحرير المخالفات وتوقيع الغرامات المالية فى حالة ضبط أى سائق أو راكب لا ترتدى الكمامة وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الركاب وخاصة فى وسائل النقل الجماعية ، وخلال المرور الميدانى تفقد اللواء أشرف عطية موقع قطعة أرض فضاء مجاورة لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث وجه المحافظ رئيس الشركة بسرعة إعداد دراسة مفصلة تتضمن عدد من المقترحات الخاصة باستغلال هذه الأرض وعرضها على المحافظ لبحث الاستفادة منها على الوجه الأكمل.



مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية



مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية



مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية



مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية