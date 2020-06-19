اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه الشرب بأسوان : تشغيل محطة الكوبانية بكامل طاقتها ..صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:22 م
مياه الشرب بأسوان : تشغيل محطة الكوبانية بكامل طاقتها ..صور تشغيل محطة الكوبانية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مساء اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان من تشغيل محطة مياه قرميله بالكوبانية بكامل طاقتها للقضاء على مشكلات المياه بتلك المنطقة بعد التجديدات التى شملت إحلال وتجديد طلمبات المآخذ وطلمبات الطرد ،إضافة إلى تركيب محول جديد.

صرح بذلك مدير منطقة شمال فى بيان وذلك فى اطار مواجهة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان مشكلات الصيف فى المناطق الساخنة والأماكن المرتفعة.

فى نفس السياق تشهد مساء اليوم الجمعة عدة مناطق بمدينة أسوان انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال الإحلال والتجديد حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم 13 ، مما يترتب عليه قطع المياه عن طريق السادات بالكامل ومنطقة الكرور بالكامل، وذلك إعتباراًمن الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة 19/6/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت 20/6/2020 .

 وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

من  ناحية أخرى وأثناء مروره الميدانى كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسحب رخصة سائق إحدى سيارات الميكروباص الأجرة بطريق السادات مع توقيع الغرامات المقررة نظراً لمخالفته بعدم ارتداء الكمامة ، مكلفاً مسئولى المرور بتشديد الرقابة المرورية للتأكد من التزام قائدى المركبات المختلفة بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، مع سرعة تحرير المخالفات وتوقيع الغرامات المالية فى حالة ضبط أى سائق أو راكب لا ترتدى الكمامة وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الركاب وخاصة فى وسائل النقل الجماعية ، وخلال المرور الميدانى تفقد اللواء أشرف عطية موقع قطعة أرض فضاء مجاورة لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث وجه المحافظ رئيس الشركة بسرعة إعداد دراسة مفصلة تتضمن عدد من المقترحات الخاصة باستغلال هذه الأرض وعرضها على المحافظ لبحث الاستفادة منها على الوجه الأكمل.   

 

مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية (1)
مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية 

 

مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية (2)
مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية 

 

مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية (3)
مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية 

 

مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية (5)
مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية 

 

مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية (7)
مياه الشرب باسوان تواجه مشكلات المياه بالكوبانية 

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ اسوان

مياه

الكوبانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. عمال مشروع محطة مياه أسوان الجديدة يتحدون مشقة الصيام بالعمل فى رمضان

الجمعة، 15 مايو 2020 03:00 ص

تسلم الإيد الشقيانة.. عمال مشروع محطة مياه أسوان الجديدة يتحدون مشقة الصيام بالعمل.. ويؤكدون: العمل يجرى على قدم وساق لإنجازه فى موعده المحدد.. ومراعاة إجراءات السلامة وندوات توعوية للوقاية من "كورونا"

الأربعاء، 13 مايو 2020 12:30 م

"مياه أسوان": تكليف فريق صيانة وتطهير لخطوط الصرف الصحى بقرية الحمام

الأحد، 03 مايو 2020 02:00 ص

مياه أسوان: تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مرشح الشماخية بمدينة البصيلية

الخميس، 30 أبريل 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة:تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا..و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة:تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا..و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة