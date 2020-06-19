موجز اليوم السابع.. إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة

تناول موجز "اليوم السابع"، التي قدمته الزميلة حور محمد، وأعدته الزميل أمنية الموجى، كواليس وتفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة) ، والتي أعلنت عنها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لدعم أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وسرد الموجز تصريح وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، بأن امتحانات الثانوية العامة تبدأ الأحد 21 يونيو الجارى كما هو معلن، وأن قرار عقد الامتحانات قرار دولة بأكملها والوزارة سوف تفعل كل شئ ممكن لتأمين الطلاب.

وكشف الوزير، أنه سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لكل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة، وذلك على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وحلها بطريقة نموذجية، وأن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية.

كما تناول الموجز تفاصيل خطة توجه استثمارات حكومية بحوالي 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تقدر ب 46٪ مقارنةً بعام 19/2020، وأنه سيتم توجيه النسبة الأكبر من الاستثمارات لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 57% وبقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه، يليه شمال الصعيد بنسبة 21.7٪ وبقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه لتُشكل الاستثمارات المموّلة لوسط الصعيد نسبة 21.2% بقيمة بلغت حوالي 9.97 مليار جنيه.

وتطرق الموجز لنتيجة المسحة الثالثة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والتي ثبت إيجابيتها، وكشف مصدر طبى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفنانة تأثرت نفسيًا بظهور نتيجة التحليل الثالثة خاصة وأنها تتواجد بالعزل الصحى منذ 27 يومًا حتى الآن ، فيما طالبت أسرتها محبيها بالدعاء لها.