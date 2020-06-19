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منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:34 م
منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى طلاب الثانوية العامة، بمتابعة المراجعات على منصة الثانوية العامة 2020، موضحة إنه سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لكل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة، موضحة أنه على الطالب الدخول على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.
 
وأوضحت أن المراجعات متاحة على منصة الثانوية العامة 2020 مجانا تحت رعاية البنك الأهلى المصرى لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة. ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على منصة thanaweya.net لطلاب الثانوية العامة وإنشاء حساب للتسجيل في المراجعة النهائية فى مواد التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والديناميكا والفيزياء.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلى المصرى لفترة محدودة حتى نهاية امحانات الثانوية العامة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية في إطار الاستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل 21 يونيو الجارى، حيث وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديرية لأعطائهم التعليمات الأخيرة قبل عقد الامتحانات، وذلك في موعد أقصاه الخميس الماضى مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وشدد رئيس الامتحانات، على ضرورة الحفاظ على المسافة البينية بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف، عدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء، مع ضرورة الانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة حتي تتمكن شركات التعقيم من الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت، والتأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعتمد.

وأشار حجازي إلى أنه سيتم توزيع مظاريف الأسئلة يوميا الساعة العاشرة صباحا على أن يتسلم مراقبي الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام كراسات الخاصة بلجنته، على أن يبدأ التوزيع بالنمودج (أ) ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بالنموذج (ج) وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به، والتأكيد على الطالب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن، وفي حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب ( عدم اجتياز)، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة.


التربية والتعليم

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