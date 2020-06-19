اليوم السابع
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مقتل شخص على الأقل فى إطلاق نار فى تورونتو بكندا

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:50 م
مقتل شخص على الأقل فى إطلاق نار فى تورونتو بكندا الشرطة الكندية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الكندية، مقتل شخص على الأقل فى إطلاق نار فى أحد ضواحى مدينة تورونتو، كبرى المدن فى البلاد.

وذكرت شرطة تورنتو، فى بيان اليوم الجمعة أنها تلقت فى الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلى عدة إتصالات بشأن إطلاق نار فى منطقة سانت كلير أفنيو وشارع سانت كلارينس.

وقالت الشرطة، إنهم كانوا فى مكان الحادث وكان هناك عدة أعيرة نارية تم اطلاقها وأكدت سقوط أحد الضحايا الذى لفظ أنفاسه فى مكان الحادث متأثرا بجراحه.

كما تواجدت عدة سيارات إسعاف فى مكان الحادث، حيث تم تقييم حالة أحد الأشخاص لكنهم لم ينقلوا أى شخص إلى المستشفى.

وقال المحققون فى وقت لاحق إنهم يبحثون عن اثنين من المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث فى سيارة "سيدان".


كندا

اطلاق نار

تورونتو

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