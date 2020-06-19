وقال كبير مفتشي الشرطة فاروخ لونجار إن الانفجار وقع بالقرب من سيارة تابعة لقوات "الرينجرز" كانت متوقفة في أحد الأسواق بالقرب من متجر للحوم، وإن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بحسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية.



وأضاف أن الشرطة وقوات "الرينجرز" طوقت المنطقة عقب الانفجار، وأن التحقيقات جارية.



ووفقا للشرطة، كان فردا "الرينجرز" اللذين قتلا في الانفجار يشتريان اللحوم من المتجر بانتظام، ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم استهدفهما، كما لم يتم التأكد بعد من طبيعة الانفجار.

