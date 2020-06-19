اليوم السابع
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مطار القاهرة يشغل اليوم 94 رحلة استثنائية لأوروبا وآسيا وأفريقيا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:10 م
مطار القاهرة يشغل اليوم 94 رحلة استثنائية لأوروبا وآسيا وأفريقيا
كتب أحمد مصطفى

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يشغل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة 94 رحلة إستثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، تقل على متنها 9390 راكبا من العالقين سواء بمصر أو بالخارج منذ تعليق حركة الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول تصل إلى 47 رحلة على متنها 7581 راكبا عائدين من عدة دول من بينها ، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج ، كما يغادر من مطار القاهرة 47 رحلة سفر إستثنائية إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية

 

واشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

 

ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.


مطار القاهرة

رحلات استثنائية

العالقين

اوروبا

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